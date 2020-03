Viruszorgen drukken Wall Street diep in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors lager aan de dag begonnen. Zorgen om de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus hebben de overhand op Wall Street, nu de epidemie zich steeds meer doet voelen in de Verenigde Staten. Zo geldt in Californië de noodtoestand wegens de virusuitbraak.

De Dow-Jonesindex stond vlak na de openingsbel 2,3 procent lager op 26.460 punten. De brede S&P 500 verloor 2,2 procent tot 3062 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 8845 punten.

Luchtvaartmaatschappijen staan weer in de schijnwerpers. De internationale brancheorganisatie IATA waarschuwde voor miljardenschade voor de sector vanwege het virus. Delta Air Lines werd 5,5 procent lager gezet en American Airlines ging bijna 8 procent onderuit.

Uitzender Manpower verloor 3,7 procent. De Britse branchegenoot Page Group meldde de impact te voelen van het nieuwe coronavirus in China, waar veel mensen niet naar hun werk konden.

Supermarktketen Kroger kwam met kwartaalcijfers die beter waren dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het concern houdt verder vast aan zijn vooruitzichten voor dit jaar, ondanks de corona-epidemie. Het aandeel won 0,3 procent.