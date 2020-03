Nikkei flink omlaag door virusvrees

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een flink verlies gesloten. Beleggers bleven bezorgd over de economische impact van het nieuwe coronavirus, dat zich steeds verder lijkt te verspreiden in Japan en de rest van de wereld. Ook de andere beurzen in de Aziatische regio lieten stevige minnen zien na de forse verliesbeurt op Wall Street.

De Nikkei in Tokio ging 2,7 procent lager het weekeinde in op 20.749,75 punten en bereikte het laagste niveau in zes maanden tijd. De Japanse hoofdindex zakte deze week zo’n 1,9 procent. Het was de vierde verliesweek op rij. Vooral aandelen in de toeristische sector kregen harde klappen. De automakers Toyota en Honda kampten met een duurdere Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, en raakten 3,1 en 4,3 procent kwijt.

De Japanse luchtvaartmaatschappij ANA Holdings zakte 3,7 procent en AirTrip verloor 8,2 procent na de waarschuwing van de internationale brancheorganisatie IATA voor miljardenschade voor de luchtvaartsector vanwege de virusuitbraak. De Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines zakte 1,9 procent in Hongkong. In Zuid-Korea verloor Korean Air Lines 5,8 procent en de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways leverde 8,1 procent in.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de min. In China is het dodental als gevolg van het coronavirus opgelopen tot 3042. Het aantal besmettingsgevallen steeg tot 80.552. Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot 98.420. Het aantal doden staat op 3385. Ruim 55.600 mensen zijn genezen verklaard. In Hongkong verloor de Hang Seng-index 2,3 procent en de Kospi in Seoul daalde 2,4 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 2,8 procent.