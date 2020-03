De handel op Wall Street is maandag kort na de opening van de beurzen stilgelegd. Na een daling van 7 procent trad een mechanisme in werking dat de handel automatisch voor een kwartier opschort. Het is voor het eerst sinds 2008 dat dit gebeurde. Het mechanisme is ingesteld na de grote crash op de New Yorkse beurs in 1987, de zogenoemde Black Monday.