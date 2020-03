IMF wil steun huishoudens en bedrijven die onder corona lijden

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) pleit voor gerichte maatregelen om in de problemen gekomen huishoudens, bedrijven en financiële markten een beetje te vrijwaren van de economische schade van het nieuwe coronavirus. Hoofdeconoom Gita Gopinath noemt als voorbeeld de inspanningen van de Italiaanse overheid. Die heeft de termijnen voor het betalen van belastingen in bepaalde gevallen opgerekt. Ook wordt er in dat Zuid-Europese land bepaalde inkomenssteun geboden aan ontslagen werknemers.

Gopinath haalt in een blog op de website van het IMF ook voorbeelden aan van soortgelijke maatregelen in Zuid-Korea en China. “Waar betaald ziekteverlof en gezinsverlof niet tot de standaarduitkeringen behoren, zouden overheden moeten overwegen het te financieren om werknemers die zich niet goed voelen of hun zorgverleners thuis te laten blijven zonder dat ze bang hoeven te zijn om hun baan te verliezen tijdens de epidemie”, schrijft ze.

Centrale banken moeten volgens Gopinath ook klaarstaan om in te grijpen als dat nodig is. De deskundige merkt op dat renteverlagingen of opkoopprogramma’s het vertrouwen van beleggers zou kunnen vergroten. Overheidsinvesteringen zouden daarnaast kunnen helpen om de vraag in bepaalde markten weer wat aan te jagen.

Het IMF meldde vorige week al dat het zelf tientallen miljarden dollars heeft klaarliggen om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische schade door de virusuitbraak. De wereldwijde economische groei komt dit jaar waarschijnlijk “diep, diep beneden het niveau van vorig jaar” uit, voorspelde het fonds. Ook hebben meerdere centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve, al een renteverlaging doorgevoerd.