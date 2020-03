Lagere benzineprijs van ‘korte duur’

Consumenten zullen aan de pomp niet lang plezier hebben van een lagere benzineprijs nu Saoedi-Arabië tijdelijk de prijs van olie heeft verlaagd, wat voor een prijsval van ruwe olie zorgde. Dat zegt Paul van Selms, benzine-expert bij consumentencollectief United Consumers. De andere landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC zullen volgens hem snel overstag gaan met nieuwe afspraken over een productieverlaging waardoor consumenten binnen een paar weken “enkele centen per liter meer” gaan betalen.

“Het prijsverlagende effect zal van zeer, zeer korte duur zijn. De markt heeft op de zet van de Saoedi’s geanticipeerd”, aldus Van Selms. “Ik verwacht dat de benzineprijs na de daling nu in de loop van de komende weken iets omhoog gaat.” United Consumers heeft nu vooralsnog een adviesprijs van 1,737 euro voor een liter Euro95 en 1,417 euro voor een liter diesel.

Volgens Van Selms zit er wat vertraging in de reactie van de benzineprijzen op de prijs van ruwe olie. “Eén kleine vertraging omdat de olieprijs per dag wordt bepaald. Het kan daarnaast één of twee maanden duren tot structurele veranderingen doorwerken in de prijs. Een productieverlaging door de OPEC zal ook pas een aanzienlijk effect hebben als die een half jaar tot een jaar duurt.”

Daarbij houdt Van Selms een paar slagen om de arm: “Zo moeten er verder geen rare dingen in het Midden-Oosten gebeuren. Omdat olie in dollars wordt bepaald, is ook de dollar-eurokoers van grote invloed. Daarnaast wordt met voorraden geschoven.”

Saoedi-Arabië en meerdere andere OPEC-landen willen de productie terugschroeven om de prijsverlaging als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Omdat mede-olieproducent Rusland daar niet wilde meegaan, heeft Saoedi-Arabië tijdelijk de prijzen verlaagd om druk op de Russen te zetten.

De prijsverlagende effecten van de Saoedische strategie hebben waarschijnlijk ook maar een beperkte invloed op de Nederlandse benzineprijs omdat het grootste deel daarvan uit accijnzen bestaat. Daarnaast is niet zeker of oliemaatschappijen de gehele prijsverlaging aan de consument zullen doorberekenen.