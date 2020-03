Wall Street keldert door grote onrust over olie en corona

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met buitengewoon zware koersverliezen gesloten. Net als in Europa en Azië reageerden beleggers op Wall Street op de scherpe daling van de olieprijs nadat Saudi-Arabië plotseling het mes in de prijzen had gezet en aankondigde de productie te gaan verhogen. Op de financiële markten heerst angst voor een prijzenoorlog op de oliemarkt. Daarnaast speelden ook de ontwikkelingen rond het coronavirus, dat in steeds meer landen om zich heen grijpt, een grote rol.

De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 7,8 procent op 23.851,02 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 7,6 procent lager gezet op 2746,56 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 7,3 procent op 7950,67 punten. Dat zijn de grootste dalingen sinds de financiële crisis van 2008.

Toen de S&P kort na aanvang een verlies van 7 procent aantikte, werd de handel automatisch een kwartier gestaakt. Dat mechanisme is ingesteld na de grote beurscrash van 1987 en was voor het laatst in december 2008 nodig. Als de S&P na hervatting van de handel 13 procent daalt, volgt nog een kwartier pauze. Bij een daling van 20 procent wordt de handel voor de dag opgeschort.

Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 25 procent minder op 30,92 dollar en Brentolie werd bijna 24 procent goedkoper op 35,96 dollar per vat. Dat zijn de grootste prijsdalingen sinds 1991. Grote olie- en gasproducenten als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips kelderden tot bijna 25 procent. Kleinere oliefondsen als Chesapeake Energy en Marathon Oil moesten eveneens zware koersverliezen incasseren. Oliebedrijf Apache ging maar liefst 54 procent omlaag.

Oliedienstverleners als Schlumberger, Transocean en Halliburton daalden tot 38 procent. Machinebouwer Caterpillar, die veel producten levert aan de energiesector, leverde meer dan 14 procent in.

Ook de cruisebranche daalde flink. De Amerikaanse overheid heeft de bevolking gewaarschuwd tegen cruises omdat op verschillende schepen al het coronavirus is uitgebroken, met ook steeds meer besmettingen. Bedrijven als Norwegian Cruise Line, Carnival en Royal Caribbean Cruises kregen tikken tot 27 procent te verwerken. In de luchtvaartindustrie met fondsen als Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines waren minnen tot 10 procent te zien. In de financiële sector op Wall Street waren eveneens dieprode cijfers te zien.

Supermarktconcern Wal-Mart wist een eerder plusje net niet vast te houden en hield de schade uiteindelijk beperkt tot een lichte min. Het bedrijf profiteert van het hamsteren van boodschappen door Amerikanen vanwege het virus.

De euro noteerde 1,1460 dollar tegen 1,1463 dollar bij het slot van de handel in Europa.