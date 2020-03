Britse regering rekent op lagere groei

De economische groei in het Verenigd Koninkrijk valt dit jaar lager uit dan eerder werd aangenomen. Dat heeft de Britse minister van Financiën Rishi Sunak gezegd bij de presentatie van de begroting in het Lagerhuis. Dit jaar groeit de economie naar verwachting met 1,1 procent, waar eerder op 1,4 procent groei werd gerekend. De gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn in die bijstelling echter nog niet meegenomen.

Sunak denkt dat de groei in de komende jaren wel weer toeneemt nu de regering 175 miljard pond, omgerekend bijna 200 miljard euro, extra uittrekt voor “infrastructuur van wereldklasse en om leidend te zijn met de industrieën en technologieën van de toekomst”. Die extra investeringen zouden na dit jaar jaarlijks 0,5 procent extra groei opleveren, berekende het Britse planbureau.

Volgend jaar zou de groei daardoor op 1,8 procent uitkomen en in 2022 op 1,5 procent. In 2023 is de groeiprognose 1,3 procent en voor de jaren daarna staat die op 1,4 procent.

Verder maakte Sunak bekend 30 miljard pond uit te trekken aan fiscale steun vanwege het coronavirus. Zo mogen bedrijven die getroffen zijn hun belastingbetaling uitstellen en betaalt de Britse regering twee weken ziekteverlof van medewerkers van mkb-bedrijven die vanwege het virus thuis moeten blijven.

Sunak wil ook de belastingen herzien. Het huidige belastingsysteem werd pas vier maanden geleden gepresenteerd door Sunaks voorganger Sajid Javid. Die stapte vorige maand verrassend op na een conflict met premier Boris Johnson.