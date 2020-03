AEX keldert 10 procent na stilgelegde handel VS en ECB

De AEX-index op het Damrak is donderdag ruim 10 procent gekelderd kort na opening van de beurzen in New York. De handel op Wall Street werd al voor de tweede keer deze week automatisch stilgelegd vanwege zeer grote verliezen. De brede S&P 500 opende 7 procent lager. Op de handelsvloeren heerst paniek nadat de Verenigde Staten een inreisverbod voor Europeanen afkondigden. Daarnaast reageerden beleggers teleurgesteld op de steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB). Het stimuleringspakket moet de schade van het coronavirus voor de economie beperken.

De hoofdindex noteerde omstreeks 14.55 uur een min van ruim 10 procent op 435,48 punten. Ook elders in Europa waren koersverliezen tot meer dan 10 procent te zien.