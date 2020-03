Topman KLM: we zitten in een serieuze crisis

Luchtvaartmaatschappij KLM bevindt zich in een “serieuze crisis”, nu de Verenigde Staten een reisban hebben aangekondigd die vrijdagavond ingaat. Dat heeft KLM-topman Pieter Elbers gezegd in gesprek met De Telegraaf.

“De situatie was al moeilijk. Eerst moesten we stoppen met vliegen op China, toen deels op ItaliĆ« en nu komt de reisban voor Europese reizigers naar de Verenigde Staten erbij”, benadrukt hij tegenover de krant. “Iedere keer moeten we onze zeilen weer bijzetten, maar we zitten nu echt in een serieuze crisis.”

Het is voor Elbers nog altijd niet duidelijk of KLM komende tijd nog passagiers van bijvoorbeeld AziĆ« of Afrika naar de VS mag vervoeren. “Wij denken dat we iemand uit Johannesburg via Schiphol naar New York kunnen vervoeren. Onze interpretatie is dat dat kan, maar die bevestiging moeten we nog krijgen.”

Op de vraag of piloten binnenkort misschien aan de bagageband moeten bijspringen reageerde Elders ontwijkend. “Ik sluit momenteel niets uit. De situatie is dermate serieus dat we alle opties onderzoeken. Ik heb donderdag met de ondernemingsraad gesproken en ga ook in gesprek met de vakbonden hoe we dit moeten opvangen.” De KLM-baas wilde in het interview met De Telegraaf niet vooruitlopen op eventuele ontslagen.