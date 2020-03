Basic-Fit sluit alle sportscholen

Sportschooluitbater Basic-Fit heeft al zijn fitnessclubs tijdelijk gesloten. Dat heeft het bedrijf op zijn website bekendgemaakt. Het gaat om 784 vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. Via de app biedt Basic-Fit nog lessen aan die mensen thuis kunnen volgen.

Eerder deze week liet topman René Moos nog weten weinig te merken van de virusuitbraak. Het was nog steeds druk bij de sportscholen, zei hij toen. Inmiddels zijn in Frankrijk, Spanje en België verregaande maatregelen genomen om het openbare leven te beperken. In Nederland geldt het advies om geen situaties op te zoeken waar veel mensen zijn, zoals ook sportscholen.