Beurzen Midden-Oosten dalen ondanks bankensteun

De aandelenbeurzen in het Midden-Oosten zijn zondag gedaald ondanks de steun die centrale banken de afgelopen dagen beloofden. De zich steeds verder uitbreidende uitbraak van het nieuwe coronavirus en de prijzenoorlog in de oliesector drukten het sentiment.

De aandelenbeurs in Saudi-Arabië daalde 1,1 procent. Deze maand ging de beursgraadmeter in het land al een kwart omlaag. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco leverde zondag 1 procent in nadat de onderneming vorig jaar een vijfde minder winst behaalde.

De beurs in Dubai leverde 3,4 procent in en die in Abu Dhabi werd 1,9 procent lager gezet, ondanks het feit dat de Verenigde Arabische Emiraten 100 miljard dirham, een kleine 25 miljard euro, in de economie pompt. Ook in onder meer Saudi-Arabië en Egypte maakte de overheid geld vrij voor de aanpak van de gevolgen van het coronavirus, terwijl de Israëlische centrale bank staatsobligaties gaat opkopen. De beurs in Tel Aviv boog een verlies om naar een winst van 2,8 procent.

De beurs in Egypte daalde met 9,3 procent, die in Koeweit leverde 6,5 procent in en verloor dit jaar al 30 procent.