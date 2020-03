Hoekstra: alles doen om KLM en Schiphol overeind te houden

Het kabinet zal alles doen wat nodig is om KLM en Schiphol overeind te houden. Dat heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra gezegd in televisieprogramma Buitenhof.

Volgens Hoekstra is er doorlopend contact met KLM, Air France-KLM en de Franse regering. “We zitten er nauw bovenop en zullen ook daar alles op alles zetten om te doen wat er nodig is bij dit bedrijf dat natuurlijk heel fors getroffen wordt.” Datzelfde geldt ook voor luchthaven Schiphol, aldus Hoekstra.

“Het smalle belang van de schatkist valt hier toch in het niet bij het grotere belang van de economie”, zei Hoekstra die aangaf te willen zorgen dat “bedrijven door kunnen en dat mensen hun banen behouden”. Hoekstra noemde daarbij maatregelen als zorgen voor genoeg geld voor bedrijfsleningen en de regeling rond arbeidstijdverkorting. “We zullen alles doen wat nodig is en het goede nieuws is dat we dat ook gewoon kunnen, want de overheidsfinanciën staan er heel goed voor.”