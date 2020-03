‘Italië wil controle bij Alitalia overnemen’

Italië staat op het punt om de controle bij de in zwaar weer verkerende luchtvaartmaatschappij Alitalia over te nemen. Dat meldde de Italiaanse krant Il Messaggero op basis van bronnen. Vanwege de moeilijke situatie in de luchtvaartsector veroorzaakt door het nieuwe coronavirus lijkt de geplande verkoop van het Italiaanse concern niet meer te lukken.

De Italiaanse overheid wil de controle van Alitalia via een speciaal daarvoor opgezet fonds overnemen. De plannen voor de nationalisatie zouden al in een vergevorderd stadium zijn. De nationalisatie zou “binnenkort” plaatsvinden omdat Alitalia naar verluidt geen liquide middelen meer over heeft.

De Italianen stelden eerder 18 maart als de deadline voor de biedingen op de luchtvaartmaatschappij. Onder meer het Duitse Lufthansa en het Amerikaanse Delta Air Lines voerden eerder gesprekken over een mogelijk belang in Alitalia.

De Italiaanse krant La Repubblica meldde dat Italië een steunpakket van een half miljard euro voorbereidt voor de luchtvaartsector. Daarnaast zouden er andere maatregelen ten waarde van 3 miljard euro in de maak zijn. Daarmee kan de nationalisatie van Alitalia betaald worden.