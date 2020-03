Beurzen en olieprijzen gaan opnieuw flink omlaag

De Europese beurzen zijn woensdag met forse verliezen gesloten na de koerswinsten van een dag eerder. Ook de olieprijzen gingen weer flink omlaag. De onzekerheid rond het nieuwe coronavirus en de vrees dat de pandemie de wereldeconomie in een recessie zal storten hielden de financiële markten in de greep. Ondanks de omvangrijke steunpakketten laten de beurzen al weken wilde koersbewegingen zien, waarbij historische verliesdagen worden opgevolgd door oplevingen.

De AEX-index aan de beurs in Amsterdam eindigde 4,8 procent in het rood op 404,10 punten. De index zakte net als aan het begin van de week weer even onder de 400 punten. De MidKap daalde 5,8 procent tot 570,03 punten. Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 5,9 procent kwijt.

De olieprijzen zakten daarnaast tot het laagste niveau in jaren. Een vat Amerikaanse olie werd 17,4 procent goedkoper op 22,24 dollar. Brentolie kostte 11 procent minder op 25,56 dollar per vat. Naast de coronacrisis, zijn de oliemarkten al dagen in de ban van de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland.

Van de grote Europese beursgraadmeters bleef het verlies in Milaan beperkt. De hoofdindex daar zakte 1,2 procent. De Italiaanse toezichthouder heeft het verbod op shortselling verlengd. Beleggers mogen er 90 dagen niet meer speculeren op koersdalingen van aandelen.

Grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam was industrieconcern Aalberts dat bijna 13 procent aan beurswaarde inleverde. Ook chipmachinemaker ASML en olie-en gasreus Shell zakten meer dan 11 procent. ArcelorMittal verloor net geen 10 procent. De staalmaker zet het mes in zijn productie in Europa vanwege het coronavirus. Winnaars waren er ook. Zo zat het aandeel van tankopslagbedrijf Vopak bijna 9 procent in de lift. Supermarktconcern Ahold Delhaize won 2 procent.

Ondanks de grote koersuitslagen en het bijzonder grillige beeld in de markt, ziet beursuitbater Euronext (min 7,6 procent) nog geen reden om de beurzen te sluiten. Het bedrijf achter onder meer de aandelenmarkt in Amsterdam zegt dat het juist belangrijk is voor de liquiditeit en prijsvorming dat de handel in aandelen door kan gaan. Ook de Amerikaanse beurzen blijven open. Mogelijk worden wel de openingstijden aangepast.

De euro was 1,0814 dollar, tegen 1,0978 dollar een dag eerder.