Handel Wall Street opnieuw stilgelegd

De handel op de aandelenbeurzen in New York is woensdag opnieuw korte stilgelegd na grote verliezen in korte tijd. Het is al de vierde keer in korte tijd dat deze noodrem is toegepast. De zorgen over het coronavirus blijven de wereldwijde markten beheersen. Ook zijn de olieprijzen flink verder gedaald.

De brede S&P 500-index noteerde rond 18.00 uur (Nederlandse tijd) ruim 7 procent in de min, waardoor de handel automatisch voor een kwartier stil werd gelegd. Vervolgens zakte te graadmeter verder weg. Dit mechanisme werd ingesteld na de grote beurscrash van 1987. Als de S&P 13 procent daalt, volgt opnieuw een kwartier pauze. Bij een daling van 20 procent wordt de handel voor de dag opgeschort.

Na het hervatten van de handel zakten de graadmeters verder weg. Omstreeks 18.30 uur werd een koersverlies van 7,6 procent genoteerd op 2338 punten. De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde 8,5 procent in, tot 19.419 punten en techbeurs Nasdaq verloor 6,6 procent tot 6850 punten.

De onrust op de oliemarkt hield ook onverminderd aan. De olieprijzen zakten tot het laagste niveau in jaren. Een vat Amerikaanse olie werd 17,4 procent goedkoper op 22,24 dollar. Brentolie kostte 11 procent minder op 25,56 dollar per vat. Naast de coronacrisis, zijn de oliemarkten al dagen in de ban van de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabiƫ en Rusland.

Olie- en gasproducenten ExxonMobil en Chevron werden tot meer dan 12 procent lager gezet. Maar ook andere grote bedrijven noteerden stevige verliezen, waaronder technologieconcern Apple en autofabrikant Tesla. Zij verloren respectievelijk ruim 4 en bijna 16 procent.

Vliegtuigbouwer Boeing ging haast 25 procent onderuit. In de afgelopen twee dagen is de koers van Boeing al 27 procent gekelderd in verband met de crisis in de luchtvaartsector door het virus. Boeing heeft de Amerikaanse regering om miljardenhulp gevraagd om de malaise te doorstaan. Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines en Delta Air Lines leverden tot ruim 37 procent in.

Verder liet autoconcern Ford weten al zijn fabrieken in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tijdelijk stil te leggen vanwege het coronavirus. Het aandeel zakte dik 35 procent.

De euro was 1,0812 dollar, tegen 1,0814 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.