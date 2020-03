ACM in crisistijd coulant met bedrijven die samenwerken

Bedrijven mogen onder strenge voorwaarden onderling samenwerken om de nadelige gevolgen van de coronacrisis voor consumenten te beperken. De concurrentieregels bieden daar onder deze omstandigheden ruimte voor, meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

“Tijdens de coronacrisis geldt uiteraard ook dat bedrijven geen misbruik mogen maken van onzekerheden en schaarste”, waarschuwt de toezichthouder wel. Zij mogen dus geen woekerprijzen vragen voor hun producten, geen onderlinge prijsafspraken maken en zij moeten eerlijk zijn tegen de klant als spullen tijdelijk moeilijker te leveren zijn.

De ACM legde afgelopen jaar boetes op aan achttien bedrijven die de fout in waren gegaan. De overtreders moesten bij elkaar bijna 17 miljoen euro betalen, meldt de toezichthouder in het jaarverslag. In twaalf gevallen legde de ACM een last onder dwangsom op om een bedrijf te dwingen zijn leven te beteren.

De concurrentiewaakhond liet daarmee heel wat vaker zijn tanden zien dan in 2018. Toen werden drie boetes opgelegd en één last onder dwangsom. Naar eigen zeggen heeft de ACM met haar toezicht de samenleving vorig jaar 750 miljoen euro opgeleverd.

Met name de energiesector lag vorig jaar extra onder het vergrootglas bij de ACM. De toezichthouder deed onderzoek naar misleidende en agressieve verkooppraatjes en zorgde er naar eigen zeggen voor dat de tarieven voor transport van gas en elektriciteit minder hard stijgen dan de inflatie.