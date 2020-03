EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit Michel Barnier is positief getest op Covid-19. De 69-jarige Fransman maakt dit zelf via Twitter bekend. Hij voelt zich goed en is “blijmoedig”, schrijft hij.

Barnier zegt alle instructies op te volgen, evenals zijn team. “Voor allen die zijn getroffen en voor allen die momenteel in isolatie zijn: we komen hier samen doorheen”.