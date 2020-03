Noodsteun coronacrisis kan zorgen voor hogere hypotheekrente

Het Nederlandse en het Europese noodpakket om de coronacrisis te beteugelen zorgen er onder meer voor dat hypotheekrentes tegen de verwachting in kunnen gaan stijgen. Verschillende hypotheekadviseurs en -dienstverleners verwachten een stijging van de rente op zowel kortlopende als langlopende leningen.

Onder meer De Hypotheker verwacht dat door de maatregelen de hypotheekrentes zullen oplopen. Volgens de hypotheekdienstverlener brengt de coronacrisis verschillende kredietrisico’s met zich mee. “Wij verwachten dat geldverstrekkers de risico’s ook in de rente gaan doorberekenen. Hierdoor verwachten wij dat de hypotheekrente licht zal gaan stijgen.”

Ook Van Bruggen Adviesgroep voorspelt een stijging van de hypotheekrentes als gevolg van de economische gevolgen van het coronavirus. “De situatie is nu anders dan voorheen”, vertelt algemeen directeur van Michiel Meijer. “Beleggers die geld willen lenen aan bedrijven die in zwaar weer raken, zien grotere risico’s en vragen daarom een hogere rente. Tenminste als ze al geld willen lenen. Die grotere risico’s gelden nu zeker inmiddels ook voor banken. Ook zij moeten een hogere rente betalen als ze geld willen lenen.”

Sinds deze week kost het Nederland weer geld om geld te lenen. De Nederlandse overheid betaalt voor leningen die het donderdag afsluit 0,01 procent rente. Daarmee is de tienjaarsrente voor het eerst sinds maanden weer boven nul. Het aangekondigde noodpakket van de overheid zorgt voor een groter aanbod van obligaties. Dat drukt de prijs waardoor ze relatief meer opleveren.

Het ECB-beleid is er juist op gericht om de kredietverlening van banken aan gezinnen en bedrijven te stimuleren, zodat de economie op adem kan komen. De depositorente werd niet verlaagd wat normaliter voor stabilisatie van de rentes zou moeten zorgen. Maar daartegenover staan de toenemende onzekerheid, financieringskosten en kredietrisico’s voor geldverstrekkers.

Economische ontwikkelingen zoals de rentestand, handelsconflicten en het coronavirus zijn ook van grote invloed op de financiële positie van de pensioenfondsen. Volgens de Pensioenfederatie is kans op het moeten verlagen van de pensioenen in 2021 is nog steeds aanwezig. Het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Daarvoor is de situatie eind van het jaar bepalend.