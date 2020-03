Zeker 1950 winkelvestigingen dicht vanwege corona

Tot nu toe hebben zeker 1950 winkelvestigingen hun deuren tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit een optelsom van alle sluitingen die bekend zijn bij branchevereniging INretail of die bekend zijn gemaakt door winkelketens. Veel kleinere ondernemers zitten hier niet bij en daarom zal het werkelijke getal veel hoger liggen, verwacht een woordvoerder.

In Nederland zijn 102.000 winkelvestigingen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo’n 30.000 dragen bij aan de vitale processen die de overheid in stand wil houden tijdens de coronacrisis. Dit zijn bijvoorbeeld supermarkten, apothekers, tankstations en drogisterijen. Een woordvoerder van INretail verwacht dat winkelsluitingen in deze groep minder aan de orde zullen zijn. Een deel van de overige 72.000 winkels heeft de deuren gesloten, al is niet bekend hoeveel precies.

INretail ziet ook dat veel ondernemers hun zaak op creatieve wijze draaiende proberen te houden. De woordvoerder kent voorbeelden van winkeliers die hun spullen voor het eerst online verkopen of die langer opengaan en klanten een voor een binnenlaten. “Vooral de kleine ondernemer probeert het nog.”

Maar de woordvoerder raadt de winkeliers aan om rekening te houden met het scenario dat de deuren toch dicht moeten. “Als de overheid besluit om meer maatregelen te nemen, dan zullen die ook met winkels te maken hebben.”

De afgelopen dagen regende het aankondigingen van grotere ketens die hun winkels sloten. Voorbeelden daarvan zijn VodafoneZiggo, Ici Paris XL, Van Haren, die elk zo rond de 150 winkels hebben.