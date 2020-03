CPB berekent effecten corona-maatregelen op economie

Het Centraal Planbureau is bezig de gevolgen van de corona-maatregelen voor de Nederlands economie en de overheidsfinanciën te berekenen. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen grote economische gevolgen hebben maar het is zeer onzeker hoe groot die zijn, meldde het CPB vrijdag.

Donderdag zal het rekeninstituut verschillende scenario’s publiceren over de economische effecten in 2020 en 2021. De Tweede Kamer debatteert later die dag opnieuw met het kabinet over de coronacrisis en haar consequenties.

In de scenario’s wil het CPB inzichtelijk maken wat de impact is en waar de voornaamste onzekerheden zitten. Er wordt gewerkt met variabelen waarbij de nadruk ligt op werkgelegenheid, het nationale inkomen en de overheidsfinanciën. Het CPB zal zich niet uitlaten over welk scenario het meest waarschijnlijk is.