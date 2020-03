‘Duits noodfonds van 500 miljard tegen coronacrisis’

De Duitse regering is van plan een noodfonds op te zetten van 500 miljard euro om bedrijven te helpen die zijn getroffen door de coronacrisis. Dat meldde het blad Der Spiegel. Daarmee moet worden voorkomen dat ondernemingen door de crisis failliet gaan.

Het fonds kan kapitaalinjecties of garanties voor leningen geven en wordt gebaseerd op een vergelijkbaar noodfonds dat werd opgezet om banken te steunen tijdens de financiƫle crisis in 2008, aldus Der Spiegel. De overheid zou dat Soffin-bankenfonds eveneens nieuw leven kunnen inblazen als ook banken in de problemen dreigen te komen door de crisis. Het wordt niet uitgesloten dat de totale steunmaatregelen kunnen oplopen tot 700 miljard euro.

Berlijn heeft al laten weten nationalisatie van belangrijke bedrijven niet uit te sluiten en wil ook miljardenhulp bieden aan kleine en zelfstandige ondernemers om de crisis te overleven. Verwacht wordt dat de coronacrisis de Duitse economie, de grootste van Europa, dit jaar in een stevige recessie stort.