Veel optiekwinkels GrandVision dicht om coronacrisis

Optiekconcern GrandVision sluit vanaf vrijdag in een aantal Europese landen zijn winkels in verband met de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om België, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje. In Nederland gaan de winkels van Eyewish vanaf zaterdagmiddag voorlopig dicht.

In de markten waar winkels wel openblijven, ziet het bedrijf een behoorlijk negatieve impact op de verkopen door de crisis. De onlineverkoop loopt wel goed, Als gevolg van de virusuitbraak denkt GrandVision dat dit jaar niet aan de groeidoelstellingen zal worden voldaan. De onderneming had oorspronkelijk voor dit jaar op een groei van de omzet en het bedrijfsresultaat met minstens 5 procent gemikt. De uiteindelijke impact van de uitbraak is nog moeilijk in te schatten.

Daarnaast kondigde GrandVision aan dat de aandeelhoudersvergadering die stond gepland voor 24 april wordt uitgesteld naar 30 juni. GrandVision heeft er nog steeds vertrouwen in dat de voorgenomen overname van het bedrijf door brillenfabrikant EssilorLuxottica zal slagen.