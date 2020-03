Omzet supermarkten hoger dan in week voor kerst

Supermarkten in Nederland hebben vanwege de hamsterwoede in de tweede week van maart meer omzet gedraaid dan in de week voor kerst. Traditioneel is de tijd voor de winterse feestdagen de drukste periode om boodschappen te doen. De omzet van grootgrutters tussen 9 en 15 maart liep op met 35 procent vergeleken met een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder kwam onderzoeksbureau Nielsen met een vergelijkbare schatting.

Het product dat supermarkten flink meer geld in het laatje bracht was rijst. Ook andere houdbare producten als conserven, pasta en diepvriesgroenten vonden gretig aftrek. De verkopen van verse groenten stegen ook maar veel minder hard. De run op handzeep en toiletpapier was ook terug te zien in de sterke omzettoename bij supermarkten.

Nederlanders kunnen volgens kenners, die zich op onder meer de situatie in Italiƫ baseren, nog weken blijven hamsteren. Voorverpakt voedsel, toiletpapier en schoonmaakproducten blijven in dat Zuid-Europese land, dat het meest is getroffen door het coronavirus, voor veel vraag zorgen. Ook nemen de verkopen van verse producten gestaag toe. Dat zullen de supers de komende weken terugzien in hun omzetcijfers.