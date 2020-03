‘Apple staat voor heropening winkels’

Techreus Apple lijkt vanaf april zijn winkels buiten China weer te gaan openen. Dat valt op te maken uit een memo van de leiding van het bedrijf waar persbureau Bloomberg de hand op heeft weten te leggen. In sommige regio’s zouden de winkels begin april alweer geopend kunnen worden. Nadere info zou volgen op het moment dat data bekend zijn.

Eerder deze maand sloot Apple honderden winkels buiten China. Dit in een poging om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Eerder waren ook de 42 Apple-winkels in China dicht, maar daar lijkt het virus enigszins op zijn retour en gingen winkels weer open.

Ook wil Apple zijn kantoorpersoneel langer de mogelijkheid geven om op afstand te werken, nadat kantoren van Apple buiten China eerder deze maand wereldwijd op slot gingen. “In al onze kantoren buiten China breiden we flexibele werkregelingen uit voor alle teamleden tot ten minste 5 april, behalve voor het personeel waarvoor aanwezigheid noodzakelijk is”, staat in het bericht. Daarna kijkt Apple per week of verlenging van de afspraken nodig is.

Een woordvoerder van Apple weigerde commentaar te geven op de kwestie.