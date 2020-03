Duits ondernemersvertrouwen gekelderd door coronacrisis

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is onder druk van de coronacris in maart nog sterker gekelderd dan eerder werd aangenomen. Dat meldde het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo op basis van een definitief cijfer.

De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op een definitieve stand van 86,1 tegen 96 in februari. Bij een voorlopige raming vorige week werd een niveau van 87,7 gemeld. Dat was de sterkste daling gemeten sinds 1991.

De Ifo-index geldt als een van de belangrijkste conjunctuurbarometers van Duitsland, samen met de graadmeter van onderzoeksinstituut ZEW voor het vertrouwen van beleggers en analisten in de economie. Die ZEW-index liet voor maart nog de sterkste daling ooit gemeten zien vanwege de virusuitbraak.