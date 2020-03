Dow-Jonesindex beleeft ondanks min beste week sinds 1938

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen de handel uitgegaan. Desondanks beleefde de leidende Dow-Jonesindex zijn beste beursweek sinds 1938. Het Amerikaanse Congres stemde als verwacht in met een steunpakket van ruim twee biljoen dollar om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Verder schroefde de Federal Reserve zijn opkoopprogramma van obligaties iets terug.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 4,1 procent lager op 21.636,78 punten. De graadmeter dikte deze week bijna 13 procent aan. De S&P 500 zakte 3,4 procent tot 2541,47 punten. Voor de brede index betekende dit de beste week sinds 2009, met een winst van dik 10 procent. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,8 procent tot 7502,38 punten.

De goedkeuring van de noodsteun door het Congres komt op het moment dat de Verenigde Staten het hoogste aantal coronabesmettingen wereldwijd tellen. In de VS is bij circa 86.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Er zouden meer dan 1200 mensen aan zijn overleden. Kredietbeoordelaar Fitch denkt dat de Amerikaanse economie sterk zal krimpen door de coronacrisis, met een stevige toename van de werkloosheid. Fitch handhaafde wel zijn AAA-kredietbeoordeling voor ’s werelds grootste economie.

Donderdag werd nog bekend dat het aantal uitkeringsaanvragen in de VS explosief is gestegen omdat bedrijven dichtgaan om de uitbraak in te dammen. Ondertussen is ook het consumentenvertrouwen in de VS hard gedaald. Volgens een definitief cijfer van de Universiteit van Michigan gaat het in maart om de sterkste daling sinds oktober 2008.

Vliegtuigbouwer Boeing deed met een min van dik 10 procent een stap terug, na de zeer sterke koersstijging in de afgelopen dagen. Automaker General Motors verloor 5,2 procent. President Trump verplicht het bedrijf om meer beademingsapparatuur te produceren.

Hotelketen Hilton Worldwide (min 5,5 procent) liet weten zijn dividend te schrappen en aandeleninkopen op te schorten. Mediaconcern ViacomCBS (min 8,6 procent) trekt zijn financiƫle prognoses voor dit jaar in en vreest dat de impact van de crisis aanzienlijk zal zijn, net als computerfabrikant Dell Technologies die bijna 9 procent inleverde.

De euro was 1,1132 dollar waard, tegen 1,1070 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent minder op 21,55 dollar. Brentolie werd 6,1 procent goedkoper op 24,73 dollar per vat.