Economisch vertrouwen Italië gekelderd door coronacrisis

Het vertrouwen van Italiaanse bedrijven en consumenten in de economie heeft in maart een zware klap gekregen door de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat meldde het Italiaanse statistiekbureau.

De index voor het economisch vertrouwen in Italië ging naar 81,7 van 97,8 in februari. Volgens het statistiekbureau is daarmee sprake van een “crash”. In alle bedrijfssectoren (industrie, bouw, detailhandel en diensten) was sprake van een forse daling van het vertrouwen. Ook bij Italiaanse consumenten stond het vertrouwen zwaar onder druk.

Italië is buitengewoon hard geraakt door de uitbraak met zeer veel doden en besmettingen. De Italiaanse economie, de op twee na grootste van de eurozone, zal dit jaar naar verwachting in een stevige recessie belanden door de crisis. Het ministerie van Financiën zou rekenen op een krimp van meer dan 3 procent.

De Italiaanse denktank Prometeia kwam vrijdag met een verwachting voor een economische krimp van Italië in 2020 met 6,5 procent. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs vreest dat er zelfs sprake kan zijn van een neergang met meer dan 11 procent.