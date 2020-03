‘Noodloket ondernemers werkt weer na storing’

Het noodloket voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis, is dit weekend getroffen door een storing. Maar inmiddels draait de site weer “net aan”. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gezegd in televisieprogramma WNL Op Zondag.

De bewindsvrouw roept ondernemers op om momenteel alleen een aanvraag voor overheidssteun in te dienen, als ze de hulp nu direct nodig hebben. Keijzer benadrukt dat het aanvragen van steun in ieder geval nog tot ver in juni mogelijk is.

Zaterdag werd al bekend dat meer bedrijven in aanmerking komen voor de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken. Een deel van de getroffen bedrijven dreigde buiten de boot te vallen. Daarom is besloten dat ook winkeliers en ondernemers in de non-food sector nu onder de regeling vallen.

Gedupeerde ondernemers kunnen onder meer aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van netto 4000 euro. Toch wil Keijzer te hoge verwachtingen temperen. “We kunnen niet iedereen helpen”, vreest ze. Dat betekent volgens haar dat de overheidsmaatregelen waarschijnlijk niet kunnen voorkomen dat er bepaalde bedrijven gaan omvallen.