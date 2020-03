‘Triest’ afscheid van Boeing 747 bij KLM

KLM neemt in stilte afscheid van de Boeing 747. Zondagmiddag landt de laatste passagiersvlucht die wordt uitgevoerd met de Jumbo Jet. “Triest”, vindt KLM-baas Pieter Elbers.

In televisieprogramma WNL Op Zondag benadrukte de topman nogmaals dat KLM de toestellen eigenlijk nog tot in 2021 wilde blijven gebruiken. Maar vanwege de coronacrisis is onlangs besloten de vliegtuigen al eerder uit de dienstregeling te halen. De grote kisten zijn doorgaans duur in gebruik.

Normaal zou zo’n afscheid bij KLM groots gevierd worden. Dat dit nu niet mogelijk is doet “pijn” bij Elbers. Maar hij wees erop dat het nog veel meer pijn doet dat KLM vanwege de coronacrisis nog maar zo’n 10 procent van het normale aantal vluchten kan aanbieden. Volgens Elbers is het ongeveer zeventig jaar geleden dat KLM zo’n beperkt vluchtaanbod had.