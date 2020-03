L’Oréal trekt verwachtingen alsnog in door corona

Cosmeticamerk L’Oréal heeft zijn verwachtingen voor dit jaar ingetrokken als gevolg van het coronavirus. In de eerste drie maanden van dit jaar is de omzet waarschijnlijk gedaald ten opzichte van een jaar eerder, zegt het Franse bedrijf. Eerder hield L’Oréal nog vol aan zijn verwachting van een omzetgroei dit jaar. Het bedrijf haalde onder meer de uitbraken van SARS en MERS aan en voorspelde dat net als toen na een hevige daling van de verkopen van zijn producten een snel herstel zou volgen.

L’Oréal ziet nu dat de verspreiding van het virus en de maatregelen die landen nemen om een verdere verspreiding te voorkomen meer effect hebben dan het bedrijf eerder verwachtte. Wel geven de Fransen aan in China de verwachte opleving in de verkopen te zien.

Het cosmeticaconcern denkt nu een omzetdaling van ongeveer 5 procent te hebben behaald in het eerste kwartaal. L’Oréal verwacht bij de presentatie van de cijfers over die eerste periode meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over zijn prognose voor heel het jaar.