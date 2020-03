Duizenden bedrijven vragen banksteun, vooral horeca en retail

Nederlandse banken hebben inmiddels duizenden steunverzoeken van noodlijdende ondernemers ontvangen wegens de coronacrisis. Meerdere banken zegden bijna twee weken geleden toe ondernemers zes maanden uitstel te geven voor het aflossen van lopende leningen. Ook verschaffen enkele banken overbruggingskredieten waarbij de overheid borg staat onder de verruimde BMKB-regeling. Vooral retail- en horecaondernemingen kloppen aan voor hulp, geven meerdere banken te kennen.

ABN Amro geeft zo’n 57.000 zakelijke klanten uitstel in het aflossen van leningen en rentebetalingen, laat die bank weten. Om meer handen vrij te hebben voor de meest nijpende gevallen kiest ABN Amro ervoor dat automatisch te doen, waarbij ondernemers tot deze dinsdag kunnen aangeven dat zij géén uitstel van betaling hoeven, aldus een woordvoerder. ABN Amro kreeg sinds de verruiming van de BMKB-regeling ongeveer 2000 aanvragen voor overbruggingskredieten. “Die komen vooral van ondernemingen in retail, horeca en transport en logistiek”, meldt de bank.

ING geeft aan dat eind vorige week al 10 procent van de klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zich had gemeld voor uitstel van aflossingsbetalingen. “Wij krijgen van onze klanten veel vragen over zakelijk krediet, zowel over de mogelijkheden tot uitstel als over de BMKB-regeling”, aldus een woordvoerder. “Het zijn vooral zzp’ers en de ondernemers met minder dan 10 werknemers die veel aankloppen. Zij zijn meestal actief in sectoren die afhankelijk zijn van consumentenuitgaven zoals horeca, retail, evenementen, en ook de kweek.” Grote zakelijke klanten, die een lening van 2,5 miljoen euro of meer hebben lopen, zijn door ING zelf benaderd.

Triodos meldt dat er inmiddels aan 300 zakelijke klanten uitstel is verleend. De interesse voor de BMKB-regeling onder Triodos-klanten wordt nog geïnventariseerd, maar zeker dertig hebben al aangegeven zo’n overbruggingskrediet nodig te hebben. De meerderheid van de zakelijke klanten die een beroep doen op de steunregelingen is actief in de sectoren horeca, recreatie, kunst en cultuur, laat een woordvoerder weten.

Inmiddels heeft Volksbank ongeveer 500 verzoeken in ontvangst genomen en behandeld, zegt een woordvoerder. “Dat is zo’n 80 procent van onze klanten met een hulpvraag.” De Volksbank is nog intern aan het onderzoeken of er een borgstellingsregeling kan worden ingesteld.

Rabobank kon nog niet direct reageren op vragen over de toeloop op steunregelingen voor ondernemers.