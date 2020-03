Wall Street opent in mineur

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager aan de handel begonnen, na de mooie plussen een dag eerder. Wall Street maakt zich zorgen over het oplopende aantal doden in de Verenigde Staten als gevolg van het nieuwe coronavirus. Amerikaanse beleggers buigen zich daarnaast over meevallende cijfers over de Chinese industrie die onverwacht groei liet zien vorige maand.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent lager op 22.180 punten. De S&P zakte 0,7 procent tot 2608 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,4 procent kwijt op 7742 punten.

Cruise-aanbieder Carnival ging meer dan 5 procent onderuit. Carnival verwacht een verlies te lijden door de malaise in de cruisesector vanwege de coronacrisis en schrapt dividend en het inkopen van eigen aandelen. Daarnaast geeft de onderneming voor miljarden nieuwe aandelen en obligaties uit. Cruisebedrijven behoren samen met luchtvaartondernemingen tot de zwaarst geraakte fondsen door de virusuitbraak.

Ford Motor (min 0,4 procent) kondigde aan niet te verwachten dat zijn fabrieken in Noord-Amerika vanaf 6 april weer open zullen gaan. Het bedrijf temperde die eerder uitgesproken verwachting. De automaker noemde nu geen datum waarop het verwacht de locaties weer in bedrijf te zullen hebben. De fabrieken in Noord-Amerika sloten eerder deze maand de deuren.