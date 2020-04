‘Hardste daling in vraag naar vliegreizen sinds 9/11’

De vraag naar vliegreizen viel in februari 14 procent lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar, zegt internationale brancheorganisatie IATA op basis van wereldwijde data over passagiersverkeer. Volgens IATA zorgden het nieuwe coronavirus en de bijkomende reisrestricties voor de snelste daling in de vraag naar vliegreizen sinds de aanslagen van 11 september 2001.

De brancheorganisatie ziet twee oorzaken voor de harde daling. De vraag naar binnenlandse vliegreizen in China, waar het virus voor het eerst de kop opstak, stortte in februari vrijwel in. Daarnaast daalde de vraag naar internationale vluchten naar en vanuit Oost-Azië sterk. In totaal nam de vraag naar vliegreizen in Azië met meer dan 40 procent af ten opzichte van een jaar daarvoor.

De wereldwijde capaciteit viel in februari bijna 9 procent lager uit doordat luchtvaartmaatschappijen vluchten schrapten om te reageren op de lagere vraag. Volgens IATA-topman Alexandre de Juniac heeft de luchtvaartsector een mokerslag gekregen van het coronavirus. “De gevolgen van de virusuitbraak hebben luchtvaartmaatschappijen weinig andere keus gelaten dan over te gaan op kostenbesparing en noodmaatregelen te nemen om in deze buitengewone omstandigheden te overleven. Het is sindsdien alleen nog maar erger geworden. Dit is ongetwijfeld de grootste crisis die onze sector ooit heeft meegemaakt.”

De Europese luchtvaartmarkt had in februari zijn slechtste maand in tien jaar, zegt IATA. De brancheorganisatie waarschuwt dat de gegevens over de maand maart nog meer de gevolgen zullen laten zien van het coronavirus en de reisrestricties voor ons continent.