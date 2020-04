‘Amazon stelt eigen koopjesfeest Prime Day uit’

Webwinkel Amazon stelt zijn koopjesfeest Prime Day uit van juli tot zeker augustus vanwege de coronapandemie. Dat schrijft persbureau Reuters dat notulen van vergaderingen bij Amazon inzag. De webwinkel en techgigant wilde het uitstel niet bevestigen.

Amazon houdt Prime Day sinds 2015 elke zomer. Het koopjesfestijn is bedoeld om de verkopen in de doorgaans rustige zomermaanden op te voeren. Leden van de betaalde Prime-dienst krijgen dan extra kortingen. Prime Day is meestal in juli, maar het bedrijf maakt de data nooit lang van tevoren bekend.

De stap kost Amazon in het slechtste geval 300 miljoen dollar omdat het apparaten die het al bestelde nu mogelijk met korting van de hand moet doen. Het bedrijf gaf in de notulen wel aan dat een verlies van 100 miljoen dollar waarschijnlijker is.

Amazon maakt nooit bekend voor hoeveel er precies wordt verkocht tijdens Prime Day. Vorig jaar zei het bedrijf wel dat er 175 miljoen artikelen verkocht werden. Bedrijven die via Amazon hun artikelen verkopen zouden toen 2 miljard dollar hebben omgezet.

Sinds enkele weken heeft Amazon ook een volwaardige Nederlandse webwinkel. Eerder was er alleen een vertaling van de Duitse winkel.