Boeren en tuinders bezorgd over tekort aan arbeidskrachten

Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn bezorgd over een dreigend tekort aan seizoensarbeiders, doorgaans mensen uit Midden- en Oost-Europa. Normaal gesproken zijn er elk jaar zo’n 170.000 arbeidsmigranten werkzaam in de Nederlandse land- en tuinbouw, maar dit jaar dreigt er volgens LTO Nederland een tekort vanwege de corona-uitbraak en beperkende maatregelen vanuit overheden. Ook in de transport en logistiek kunnen zich problemen gaan voordoen.

“We maken ons grote zorgen”, zegt een woordvoerder van LTO, die niet kan zeggen hoe groot het mogelijk tekort aan seizoensarbeiders is. “Door de coronacrisis is het onzeker hoeveel arbeidsmigranten naar Nederland zullen afreizen. Zeker nu bijvoorbeeld Duitsland seizoenswerk fiscaal aantrekkelijker maakt.”

Bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) leven eveneens zorgen. “Voor ons is het probleem met name het laten terugkeren van chauffeurs die naar hun familie zijn gegaan in de laatste tijd. Zij moeten na thuiskomst eerst in quarantaine en komen bij het terugreizen vaak in de problemen aan de grens vanwege de lappendeken aan formaliteiten van individuele landen.” Volgens de TLN-woordvoerder gaat het daarbij om “duizenden” chauffeurs.

Niet overal wordt een tekort aan arbeidsmigranten ervaren of gevreesd. Topman Frank van Gool van OTTO Workforce, dat 12.000 uitzendkrachten waaronder veel arbeidsmigranten bemiddelt, laat weten dat zijn bedrijf nog aan alle vraag kan voldoen en verwacht dat dit komende maanden zo blijft. “We hebben het afgelopen weken wel zwaar gehad met de drukte in distributiecentra van supermarkten. Richting de paasdagen kan het weer uitdagend worden.”

Wel maakt Van Gool zich zorgen om een mismatch tussen vraag en aanbod zodra de economie na de coronacrisis weer aantrekt. “Iemand met alleen horeca-ervaring, kan niet direct aan de slag in transport en logistiek.”

“Ons beeld is heel diffuus per sector”, vertelt een woordvoerder van evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek. “In de voedingsmiddelensector is extra drukte en een personeelstekort, maar in branches die helemaal stil liggen is er een overschot.” Evofenedex begint volgende week aan een onderzoek naar de behoefte aan het in- en uitlenen van logistiek personeel tussen de verschillende branches. “Bijvoorbeeld orderpickers, heftruckchauffeurs en magazijnmedewerkers.”