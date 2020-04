Brussel schort btw op medische goederen op om virus

De Europese Commissie ziet tijdelijk af van douaneheffingen en btw op van buiten de EU geïmporteerde medische apparatuur en beschermingsmiddelen in verband met het coronavirus. Verscheidene lidstaten hadden daarom gevraagd, maakte het dagelijks EU-bestuur bekend.

Het gaat om mondkapjes, testkits en beademingsapparatuur uit bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. De vrijstelling geldt voor zes maanden met een mogelijke verlenging als dat nodig is, met terugwerkende kracht tot 30 januari. “Deze maatregel maakt de toegang van deze producten in de EU gemakkelijker”, aldus EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie).

Er is een groot tekort aan mondkapjes, tests en beademingsapparatuur in de EU. Import uit derde landen is gemakkelijker en goedkoper zonder formaliteiten bij de Europese douanekantoren.