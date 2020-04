‘Vraag en aanbod op huizenmarkt meer in evenwicht door virus’

Makelaars hebben de indruk dat vraag en aanbod op de huizenmarkt weer meer in evenwicht komen door de coranacrisis. Dat meldt Makelaarsland. Volgens de makelaarsorganisatie lijkt er aan de buitensporige vraag op de markt voorlopig even een einde gekomen. Zo is het aantal bezichtigingen na de eerste noodmaatregelen geslonken met meer dan 37 procent.

“De oriĆ«nterende huizenzoeker slaat een bezoek aan een huis liever over in deze tijd”, merkt Makelaarsland op basis van eigen cijfers. Toch zou er ook nog steeds een grote groep potentiĆ«le kopers op de markt zijn die zich niet laat afschrikken en wil profiteren van de zeer lage rente. “Zij zijn wel voorzichtiger. Dit resulteert in iets minder verkochte woningen en minder vaak boven de vraagprijs.”

De huizenmarkt draaide eerder nog “als een tierelier”, stelt de organisatie. “De vraag naar woningen was enorm. Gemiddeld 24 bezichtigingen per woning, een absoluut record. Vraag en aanbod waren totaal uit evenwicht.”

Woensdag meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) al dat er sinds half maart minder woningen zijn verkocht. Maar die vereniging merkte op dat er tegelijkertijd ook minder woningen op de markt waren gekomen, waardoor de huizenmarkt nog altijd overspannen zou zijn. Ook van een daling van de huizenprijzen was in de cijfers van de NVM geen sprake. De effecten van de coronacrisis op de langere termijn waren volgens de NVM moeilijk te voorspellen.