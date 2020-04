Ook Volksbank stelt winstuitkering uit vanwege coronacrisis

Ook de Volksbank gaat zijn winstuitkering tot in ieder geval oktober uitstellen vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Daarmee geeft de bank, net als ING, ABN AMRO en Rabobank gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) om gedurende de pandemie geen dividendbetalingen te doen.

De Volksbank beloofde eerder om over 2019 ongeveer 165 miljoen euro aan winst uit te keren. Die dividendbetaling is nog niet volledig van tafel. De bank wil over het wel of niet uitbetalen pas een besluit nemen als de coronacrisis achter de rug is. Dat zal in ieder geval niet voor 1 oktober zijn, aldus het financiƫle concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank.

De Volksbank is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat, waardoor het merendeel van het dividend dus rechtstreeks de schatkist in zou vloeien.

De Staat pompte eerder dik 2 miljard euro in de organisatie. Van dat geld heeft de Volksbank afgelopen jaren handig gebruikgemaakt. De kapitaalpositie van de bank staat er goed voor.