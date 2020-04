Moederbedrijf WeWork sleept SoftBank voor rechter

We Company, het moederbedrijf van verhuurder van kantoorruimte WeWork, sleept zijn grootste aandeelhouder SoftBank Group voor de rechter. De Japanse investeerder zag vorige week af van zijn geplande investering van 3 miljard dollar in extra aandelen van WeWork. Daarmee heeft SoftBank een bestaand contract geschonden, vindt We Company.

SoftBank had er eerder mee ingestemd om de aandelen te kopen van onder meer voormalig WeWork-baas Adam Neumann als onderdeel van een reddingspakket voor WeWork. Maar half maart werd bekend dat niet aan de voorwaarden voor die deal is voldaan. Daarop zette SoftBank na het aflopen van de deadline donderdag een streep door de overeenkomst.

We Company wil dat SoftBank alsnog doorzet met de aankoop van de aandelen. Anders moet de investeerder met financiƫle compensatie komen, zo klinkt het.

SoftBank blijft, ondanks de gewijzigde plannen, volledig toegewijd aan het succes van WeWork, zo werd gemeld. De investeerder zette sinds oktober belangrijke stappen om het bedrijf te versterken. Ook wordt gewerkt aan een strategisch plan voor WeWork met een nieuw management.

WeWork stond tot vorig jaar te boek als een groeibriljant. Toen het bedrijf een beursgang najoeg, kwamen investeerders erachter dat het bedrijf geen duidelijk pad richting winstgevendheid had. Ook raakte topman Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht.