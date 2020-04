Italië en Nederland onwrikbaar in strijd over coronamiljarden

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben na zeventien uur deels nachtelijk overleg nog steeds geen akkoord bereikt over een economisch steunpakket van ruim 500 miljard euro in verband met de coronacrisis. Volgens ingewijden geven minister Wopke Hoekstra en de Italiaan Roberto Gualtieri elk geen duimbreed toe op twee hoofdpunten, het Europees noodfonds ESM en eurobonds.

Rome wil per se dat in de tekst naar de mogelijkheid van de uitgifte van euro-obligaties wordt verwezen om de onvermijdelijke recessie te boven te komen. Nederland is faliekant tegen het uitgeven van gezamenlijke schuld. Ook over het inzetten van 240 miljard euro aan kredietlijnen van het Europees noodfonds ESM raken ze het niet eens. Minister Wopke Hoekstra wil daar gefaseerd voorwaarden aan verbinden, waar Rome dan weer fel tegen is. Hoekstra wordt hierin gesteund door Oostenrijk en Finland.