Tesla verlaagt salarissen wegens coronavirus

Autofabrikant Tesla betaalt personeel vanaf aanstaande maandag minder loon uit. De maker van elektrische voertuigen wil zo geld besparen, nu een aantal fabrieken zijn gesloten of op verminderde kracht draaien. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een intern memo.

Voor de bovenste laag leidinggevenden bij Tesla gaat het om een salarisverlaging van 30 procent. Bedrijfsleiders die daar net onder vallen moeten het met 20 procent minder loon stellen. Het overige nog werkzame personeel krijgt 10 procent minder salaris uitbetaald. Werknemers die geen bedrijfskritische taken uitvoeren en niet vanuit huis kunnen werken moeten op onbetaald verlof.

Tesla wilde tegenover Bloomberg geen commentaar geven op de mededeling. Tesla heeft wereldwijd zo’n 56.000 werknemers, zo stond in een recente e-mail van het bedrijf.

Lokale lockdownmaatregelen dwongen Tesla vorige maand zijn grote fabriek in het Californische Fremont zo goed als stil te leggen. Het is de enige Amerikaanse locatie waar Tesla complete auto’s maakt. In een andere fabriek in de staat Nevada, waar Tesla samen met Panasonic accu’s en elektrische motors produceert, zijn driekwart minder mensen aan het werk dan normaal.