Nog eens miljoenen Amerikanen vragen werkloosheidsuitkering aan

Ruim 6,6 miljoen Amerikanen vroegen de afgelopen week een werkloosheidsuitkering aan omdat ze door de coronacrisis hun baan hebben verloren. Daarmee lag het aantal eerste aanvragen voor een uitkering iets onder het recordaantal van bijna 6,9 miljoen verzoeken een week eerder. Dat cijfer werd naar boven bijgesteld. Economen hielden voor deze week rekening met 5,5 miljoen nieuwe verzoeken.

De steunaanvragen bieden een idee van de staat van ’s werelds grootste economie. Economen berekenden dat de VS afstevenen op een werkloosheidspercentage rond de 10 procent in april bij deze gigantische hoeveelheden steunaanvragen. ING houdt zelfs rekening met een Amerikaanse werkloosheid van 15 procent als lockdownmaatregelen tegen het coronavirus tot in mei voortduren.

Sinds de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, wendden Amerikanen zich massaal tot de overheid. In drie weken tijd werden bijna 17 miljoen eerste WW-verzoeken ingediend. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering was nog nooit zo hoog als in de voorbije weken. In 1982 werden in één week 695.000 verzoeken gedaan wat tot voor kort het record was. De cijfers van het ministerie van Arbeid gaan terug tot 1967.

Eerder bleek uit een overheidsrapport al dat er steeds minder banen zijn. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid verdwenen er vorige maand 701.000 banen (exclusief de landbouw). De werkloosheid in het land steeg in maart naar 4,4 procent van 3,5 procent een maand eerder.

Het aantal coronabesmettingen in de VS is inmiddels opgelopen tot ruim 430.000. Meer dan een kwart van het aantal wereldwijd vastgestelde ziektegevallen is in de VS geregistreerd. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in de VS is volgens de laatste cijfers 14.695