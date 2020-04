‘Vraag naar woningen blijft sterk ondanks coronacrisis’

Nederlanders hebben ondanks de coronacrisis nog vertrouwen in de huizenmarkt. Zo’n driekwart van de ruim duizend ondervraagden door marktonderzoeksbureau Markteffect denkt dat de vraag naar woningen onverminderd groot blijft. De voornaamste reden daarvoor is dat er een flink tekort aan huizen is, dat niet snel opgelost kan worden. Ook verwacht het gros van respondenten dat grote stijgingen van de hypotheekrente uitblijven.

Een aanzienlijk deel van de woningzoekenden, ruim 40 procent, stelt de aankoop van een woning liever niet uit. Een vergelijkbaar grote groep wil de huizenjacht wel op pauze zetten. De belangrijkste reden daarvoor is de onzekerheid over werkgelegenheid of de hoogte van het inkomen. Al met al kan het sentiment onder Nederlanders worden samengevat als gematigd positief met veel potentiƫle kopers die wel voorzichtig handelen, concludeert hypotheekadviseur Thomas van Splunteren van De Hypotheker, dat opdracht gaf voor de toets.

Als de coronacrisis aanhoudt, kan de situatie verslechteren, waarschuwt de hypotheekadviseur. Dan krijgt het consumentenvertrouwen een knauw, wat toch voor een afkoeling op de huizenmarkt kan zorgen. Maar het is volgens Van Splunteren nog te vroeg voor dat scenario. De Hypotheker zag in maart het aantal hypotheekaanvragen met bijna een derde toenemen in vergelijking met februari.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) liep de woningmarkt de afgelopen weken gewoon door, ondanks de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Zo zaten de huizenprijzen in Nederland in het eerste kwartaal nog flink in de lift.

Economen van ABN AMRO voorspellen een daling in de huizenprijzen, maar pas volgend jaar. Het zou gaan om de eerste prijsdaling sinds 2014. Hoe sterk de daling wordt, is nog ongewis.