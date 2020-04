ACM akkoord met overname Sanoma Nederland door DPG

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is akkoord met de overname van Sanoma Nederland door het Belgische DPG Media. Onder Sanoma Media Netherlands zoals de divisie formeel heet, vallen onder meer de Libelle, Donald Duck, vtwonen en nieuwswebsite NU.nl. DPG Media is onder meer eigenaar van de Volkskrant, AD en Qmusic.

De verkoop van de Nederlandse activiteiten door het Finse mediabedrijf Sanoma werd in december vorig jaar aangekondigd. DPG, voorheen bekend als De Persgroep, betaalt 460 miljoen euro voor Sanoma Media Netherlands. Volgens de ACM blijft na de overname voldoende concurrentie over op onbetaald onlinenieuws en op de online-advertentiemarkt. Ook heeft de overname geen grote invloed op de onderhandelingspositie van freelancejournalisten, aldus de toezichthouder.

Volgens DPG-topman Erik Roddenhof is de overname van Sanoma Nederland “een belangrijke versterking van de onderneming en noodzakelijk in de steeds verder digitaliserende wereld”. Hij verwacht dat het nog ongeveer twee weken zal duren voordat de overname helemaal is afgerond.

Bij Sanoma Nederland werken meer dan negenhonderd mensen die allemaal overgaan naar de nieuwe eigenaar.