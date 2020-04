IMF raamt forse economische krimp in Nederland en rest van wereld

De Nederlandse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met 7,5 procent als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat ook voor de wereldeconomie als geheel een fikse klap voorziet door de virusuitbraak. De impact is naar verwachting zelfs zo groot dat volgend jaar in veel landen slechts beperkt herstel mogelijk is.

Mondiaal rekent het IMF voor 2020 op een economische neergang van 3 procent. Er vanuit gaande dat de situatie in de tweede helft van dit jaar langzaam weer normaliseert en steunmaatregelen een wereldwijde stortvloed aan faillissementen en ontslagrondes voorkomen, zal er volgend jaar wel weer enig herstel te zien zijn. Het IMF voorspelt voor de wereldeconomie als geheel in 2021 een opleving van 5,8 procent. De Nederlandse economie zal dan waarschijnlijk met 3 procent opkrabbelen.

IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath benadrukt dat de ramingen nog erg onzeker zijn. Als de virusuitbraak langer duurt, zou de schade veel hoger kunnen uitvallen. Wanneer de pandemie aanhoudt tot volgend jaar, sluit Gopinath niet uit dat de wereldeconomie in 2021 nog met een extra 8 procent krimpt.

Ze stelt dat het hoe dan ook een zwaardere recessie zal zijn dan de financiële crisis van 2008. Volgens haar heeft de wereld sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer zo’n fikse economische dreun gehad. In geld uitgedrukt gaat er dit jaar en volgend jaar zeker voor z’n 9 biljoen dollar aan economische waarde in rook op, becijfert de econoom. Dat is meer dan de economieën van Duitsland en Japan bij elkaar.

Geen enkel land blijft gespaard, blijkt uit de prognoses van het IMF. Zo krimpt de economie van de Verenigde Staten dit jaar waarschijnlijk bijna 6 procent, Japan dik 5 procent en Duitsland 7 procent. In Italië keldert de economie vermoedelijk meer dan 9 procent. In de meeste Europese landen worden deze klappen volgend jaar slechts deels goedgemaakt. Ook tal van opkomende economieën krijgen dit jaar te maken met krimp of zien hun groei stevig teruglopen. De doorgaans snelgroeiende Chinese economie zal slechts ruim 1 procent in omvang toenemen, denkt het fonds.

Met het oog op de Nederlandse economie is het IMF somberder dan een recente voorspelling van ING. Economen van de bank voorspelden voor 2020 weliswaar een krimp van 8 procent, maar zij stelden dat Nederland volgend jaar weer een groei van dik 8 procent tegemoet zou kunnen zien. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam eerder met een aantal scenario’s voor de gevolgen van de corona-uitbraak. In het donkerste scenario is er dit jaar een teruggang tot meer dan 7 procent, zei het CPB. Dan is volgens het planbureau nog maar de vraag of in 2021 weer groei kan worden gerealiseerd.