Ook Perry Sport ontvangt faillissementsaanvraag van verhuurder

Een winkelverhuurder die begin deze maand faillissement heeft aangevraagd voor de eigenaar van ICI Paris, doet nu hetzelfde bij Perry Sport. De Dordtse ondernemer Pieter van Loon is boos dat die sportkledingketen besloot tot nader order geen huur te betalen voor een gehuurd pand.

Perry Sport, dat in handen is van het Britse JD Sports, heeft evenals veel andere winkels de deuren gesloten als maatregel tegen besmettingen met het nieuwe coronavirus. Verhuurders van winkelpanden kregen per mail meegedeeld dat de winkelketen tot nader order geen huur kan betalen.

Het steekt vastgoedinvesteerder Van Loon, die een winkelpand in Dordrecht verhuurt aan de sportkledingketen, dat de eigenaar van Perry Sport eenzijdig meedeelde geen huur te betalen. Pogingen om samen tot een overeenkomst te komen over huurbetalingen haalden volgens hem niets uit.

“Daarom heb ik het zware middel van een aanvraag van faillissement ingezet”, laat hij weten. “Ik heb ook verplichtingen bij banken. Die lopen gewoon door.” Hij wijst erop dat met andere winkeliers in problemen wel oplossingen zijn gevonden.

Als ondernemers een bankroet aanvragen voor een ander bedrijf, betekent niet automatisch dat er ook echt faillissement wordt uitgesproken. Het gaat Van Loon er dan ook vooral om het bedrijf te dwingen tot een gesprek over een tijdelijk oplossing voor de huur.

Steven Preston, directeur van Perry Sport en Aktie Sport in Nederland, spreekt in een reactie tegen dat er van een “eenzijdige” mededeling sprake was. “Je zou ook kunnen zeggen dat wij de moeite namen te schrijven om onze situatie uit te leggen.”

Hij benadrukt verder dat de sluiting van winkels een grote klap financiĆ«le klap betekent, waardoor miljoenen euro’s verloren gaan. In die situatie is het amper mogelijk om met iedere verhuurder het gesprek te gaan over maatregelen, betoogt Preston. Dat er nu met juridische middelen wordt geschermd zet de onderlinge verhoudingen volgens hem onnodig onder druk.

Van Loon diende eerder deze maand een faillissementsaanvraag in tegen AS Watson, de Chinese eigenaar van Kruidvat en parfumerieketen ICI Paris. Die laatste keten kwam onlangs terug op de eerdere mededeling geen huur te betalen. ICI Paris heeft Nederlandse verhuurders van winkelruimte voorgesteld over april de helft van de verschuldigde huur te betalen. De andere helft wordt opgeschort.