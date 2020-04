Sterke krimp Chinese economie door coronavirus

De economie in China is in het eerste kwartaal van 2020 met 6,8 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Nationaal Bureau voor de Statistiek in China bekendgemaakt. Het gaat om de eerste geregistreerde krimp sinds ten minste 1992, toen het bijhouden van de kwartaalcijfers van het bruto binnenlands product in China begon.

De inzinking komt door de maatregelen die de Chinezen namen om de verspreiding van het coronavirus, dat daar eind vorig jaar voor het eerst opdook, tegen te gaan. Fabrieken, winkelcentra en transportcentra sloten toen hun deuren. Inmiddels is op veel plekken het land weer volop in bedrijf.

In heel veel landen zijn soortgelijke maatregelen nu van kracht. Die hebben een verwoestende impact op de wereldhandel en zorgen er waarschijnlijk voor dat het economisch herstel van China nog ver weg zal zijn.