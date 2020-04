Uber rekent op miljardenafschrijving vanwege coronacrisis

Uber verwacht een miljardenafschrijving te moeten doen wegens de coronacrisis. Volgens het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app drukt de situatie duidelijk op de resultaten, maar is er nog veel onzeker. Vandaar dat eerdere financiële prognoses voor 2020 worden ingetrokken.

De afschrijving op investeringen bedraagt waarschijnlijk 1,9 miljard tot 2,2 miljard dollar. Uber komt later pas met zijn daadwerkelijke eerste kwartaalcijfers. Dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk.

Vorige maand beloofde de onderneming nog 10 miljoen gratis ritten en voedselleveringen aan zorgwerkers, senioren en mensen in nood tijdens de periode van lockdowns die zijn ingevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Ook werd een programma voor financiële steun voor chauffeurs en bezorgers opgetuigd. Volgens Uber is de financiële impact van die laatste regeling in het grote plaatje beperkt tot maximaal ruim 100 miljoen dollar bezien over de eerst twee kwartalen.

Het aantal taxiritten is in sommige zwaar door het virus getroffen steden met wel 70 procent gedaald. Maar het bedrijf kan waarschijnlijk een deel van dit gemis compenseren door succes met maaltijdbezorgdienst Uber Eats. Die draait de laatste tijd overuren omdat er wereldwijd veel mensen thuis zitten en vanuit huis maaltijden bestellen.