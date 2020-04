Verkoop elektrische scooters flink in de lift

De verkoop van elektrische snorfietsen en scooters zat in het eerste kwartaal flink in de lift ondanks de coronacrisis. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging werden er bijna twee derde meer van dit soort snorfietsen verkocht dan een jaar terug. Elektrische scooters werden dik een derde meer aan de man gebracht.

Dankzij deze verkoopspurt bleef de totale markt voor snor- en bromfietsen stabiel met 12.419 geregistreerde exemplaren. Daarbij was sprake van 1788 elektrische snorfietsen en 2520 elektrische scooters. De branche moest het vooral hebben van de maanden januari en februari. In maart gingen de verkopen wel stevig omlaag als gevolg van de virusuitbraak. De maandverkopen bleven toen over de gehele linie zo’n 18 tot 19 procent achter bij een jaar terug.

De toegenomen populariteit van de elektrische modellen zou onder meer komen doordat de actieradius en de kwaliteit de laatste jaren duidelijk is verbeterd. Daarnaast dienen nieuwe snorfietsen volgens het Klimaatakkoord vanaf 2025 alleen nog maar elektrisch te zijn aangedreven.

Komende periode is het nog onzeker hoe de markt zich ontwikkelt. BOVAG en RAI Vereniging constateren dat de behoefte aan individueel vervoer in de nieuwe ‘1,5 metersamenleving’ toeneemt of hoogstwaarschijnlijk toe zal nemen. De scooter neemt hierin een belangrijke plaats in, denken ze.

De organisaties benadrukken verder dat het gros van de scooterdealers en werkplaatsen nog gewoon open is. Wel kan de levering van nieuwe modellen langer op zich laten wachten, aangezien veel bedrijven in de scooterindustrie en toeleveranciers stilliggen.