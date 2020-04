Mobiel dataverbruik ruim tien keer zo hoog als vijf jaar geleden

Nederlanders surften vorig jaar ruim tien keer zo veel met hun mobiele telefoon als vijf jaar terug. In heel 2019 werd meer dan 700 miljard MB aan snel 4G-internet verbruikt, blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In 2015 was dat nog 50 miljard MB. Het verbruik van 3G-data is in de afgelopen vijf jaar gelijkgebleven.

De stijging van het dataverbruik is al jaren gaande, merken de onderzoekers op. In 2019 was het totale verbruik bijna een derde hoger dan in 2018. Een van de oorzaken is dat mensen hun mobiel internet op steeds meer manieren gebruiken. Naast surfen gebruiken mensen het mobiel internet steeds vaker om informatie uit te wisselen met bijvoorbeeld slimme energiemeters. Het aantal van zulke aansluitingen groeide ten opzichte van vijf jaar geleden met 4 miljoen naar 6,7 miljoen.

De opmars van mobiele data staat tegenover een daling in het aantal sms’jes, daarvan verstuurden we er in vijf jaar tijd een tiende minder. Wel belden Nederlanders vorig jaar 15 procent meer dan vijf jaar geleden.

T-Mobile, samen met de overgenomen branchegenoot Tele2, heeft volgens het onderzoek de meest dominante positie in de markt voor mobiel internet. Bijna de helft van alle vorig jaar verbruikte mobiele data komt voor de rekening van die telecomaanbieder. Het marktaandeel van KPN op mobiel lag net onder een derde en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20 procent.